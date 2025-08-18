Mis on Inter Stable Token (IST)

Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.

Üksuse Inter Stable Token (IST) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

IST kohalike valuutade suhtes

Inter Stable Token (IST) tokenoomika

Inter Stable Token (IST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Inter Stable Token (IST) kohta Kui palju on Inter Stable Token (IST) tänapäeval väärt? Reaalajas IST hind USD on 1.005 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune IST/USD hind? $ 1.005 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind IST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Inter Stable Token turukapitalisatsioon? IST turukapitalisatsioon on $ 1.41M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on IST ringlev varu? IST ringlev varu on 1.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim IST (ATH) hind? IST saavutab ATH hinna summas 1.16 USD . Mis oli kõigi aegade IST madalaim (ATL) hind? IST nägi ATL hinda summas 0.0000010 USD . Milline on IST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine IST kauplemismaht on -- USD . Kas IST sel aastal kõrgemale ka suundub? IST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IST hinna ennustust

