Infinity Rocket (IRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Infinity Rocket (IRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Infinity Rocket (IRT) teave Multi-purpose Launchpad Platform Ametlik veebisait: https://irocket.pro/ Ostke IRT kohe!

Infinity Rocket (IRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Infinity Rocket (IRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 214.20K Koguvaru: $ 200.00M Ringlev varu: $ 92.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 465.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058618 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00166267 Praegune hind: $ 0.00232467 Lisateave Infinity Rocket (IRT) hinna kohta

Infinity Rocket (IRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Infinity Rocket (IRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IRT tokeni tokenoomikat, avastage IRT tokeni reaalajas hinda!

IRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IRT võiks suunduda? Meie IRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IRT tokeni hinna ennustust kohe!

