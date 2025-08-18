Rohkem infot IRT

IRT Hinnainfo

IRT Ametlik veebisait

IRT Tokenoomika

IRT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Infinity Rocket logo

Infinity Rocket hind (IRT)

Loendis mitteolevad

1 IRT/USD reaalajas hind:

$0.00251567
$0.00251567$0.00251567
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Infinity Rocket (IRT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:12:57 (UTC+8)

Infinity Rocket (IRT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00249903
$ 0.00249903$ 0.00249903
24 h madal
$ 0.00257854
$ 0.00257854$ 0.00257854
24 h kõrge

$ 0.00249903
$ 0.00249903$ 0.00249903

$ 0.00257854
$ 0.00257854$ 0.00257854

$ 0.058618
$ 0.058618$ 0.058618

$ 0.00166267
$ 0.00166267$ 0.00166267

-0.08%

-0.00%

+10.56%

+10.56%

Infinity Rocket (IRT) reaalajas hind on $0.00251567. Viimase 24 tunni jooksul IRT kaubeldud madalaim $ 0.00249903 ja kõrgeim $ 0.00257854 näitab aktiivset turu volatiivsust. IRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058618 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00166267.

Lüliajalise tootluse osas on IRT muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +10.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Infinity Rocket (IRT) – turuteave

$ 231.54K
$ 231.54K$ 231.54K

--
----

$ 502.81K
$ 502.81K$ 502.81K

92.10M
92.10M 92.10M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Infinity Rocket praegune turukapitalisatsioon on $ 231.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. IRT ringlev varu on 92.10M, mille koguvaru on 200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 502.81K.

Infinity Rocket (IRT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Infinity Rocket ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Infinity Rocket ja USD hinnamuutus $ +0.0002804287.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Infinity Rocket ja USD hinnamuutus $ +0.0009950808.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Infinity Rocket ja USD hinnamuutus $ +0.000402723106890489.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ +0.0002804287+11.15%
60 päeva$ +0.0009950808+39.56%
90 päeva$ +0.000402723106890489+19.06%

Mis on Infinity Rocket (IRT)

Multi-purpose Launchpad Platform

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Infinity Rocket (IRT) allikas

Ametlik veebisait

Infinity Rocket hinna ennustus (USD)

Kui palju on Infinity Rocket (IRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Infinity Rocket (IRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Infinity Rocket nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Infinity Rocket hinna ennustust kohe!

IRT kohalike valuutade suhtes

Infinity Rocket (IRT) tokenoomika

Infinity Rocket (IRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Infinity Rocket (IRT) kohta

Kui palju on Infinity Rocket (IRT) tänapäeval väärt?
Reaalajas IRT hind USD on 0.00251567 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IRT/USD hind?
Praegune hind IRT/USD on $ 0.00251567. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Infinity Rocket turukapitalisatsioon?
IRT turukapitalisatsioon on $ 231.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IRT ringlev varu?
IRT ringlev varu on 92.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IRT (ATH) hind?
IRT saavutab ATH hinna summas 0.058618 USD.
Mis oli kõigi aegade IRT madalaim (ATL) hind?
IRT nägi ATL hinda summas 0.00166267 USD.
Milline on IRT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IRT kauplemismaht on -- USD.
Kas IRT sel aastal kõrgemale ka suundub?
IRT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IRT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:12:57 (UTC+8)

Infinity Rocket (IRT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.