Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token

INFERNO (INF) tokenoomika

INFERNO (INF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse INFERNO (INF) kohta Kui palju on INFERNO (INF) tänapäeval väärt? Reaalajas INF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune INF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind INF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on INFERNO turukapitalisatsioon? INF turukapitalisatsioon on $ 412.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on INF ringlev varu? INF ringlev varu on 3.03T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim INF (ATH) hind? INF saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade INF madalaim (ATL) hind? INF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on INF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine INF kauplemismaht on -- USD . Kas INF sel aastal kõrgemale ka suundub? INF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INF hinna ennustust

