Mis on ICHI (ICHI)

The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).

Üksuse ICHI (ICHI) allikas Ametlik veebisait

ICHI kohalike valuutade suhtes

ICHI (ICHI) tokenoomika

ICHI (ICHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ICHI (ICHI) kohta Kui palju on ICHI (ICHI) tänapäeval väärt? Reaalajas ICHI hind USD on 0.415886 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICHI/USD hind? $ 0.415886 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ICHI turukapitalisatsioon? ICHI turukapitalisatsioon on $ 3.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICHI ringlev varu? ICHI ringlev varu on 9.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICHI (ATH) hind? ICHI saavutab ATH hinna summas 143.93 USD . Mis oli kõigi aegade ICHI madalaim (ATL) hind? ICHI nägi ATL hinda summas 0.247096 USD . Milline on ICHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICHI kauplemismaht on -- USD . Kas ICHI sel aastal kõrgemale ka suundub? ICHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICHI hinna ennustust

