ICHI logo

ICHI hind (ICHI)

Loendis mitteolevad

1 ICHI/USD reaalajas hind:

$0.415886
$0.415886$0.415886
-4.30%1D
mexc
USD
ICHI (ICHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:50 (UTC+8)

ICHI (ICHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.414333
$ 0.414333$ 0.414333
24 h madal
$ 0.441352
$ 0.441352$ 0.441352
24 h kõrge

$ 0.414333
$ 0.414333$ 0.414333

$ 0.441352
$ 0.441352$ 0.441352

$ 143.93
$ 143.93$ 143.93

$ 0.247096
$ 0.247096$ 0.247096

+0.14%

-4.33%

+0.35%

+0.35%

ICHI (ICHI) reaalajas hind on $0.415886. Viimase 24 tunni jooksul ICHI kaubeldud madalaim $ 0.414333 ja kõrgeim $ 0.441352 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 143.93 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.247096.

Lüliajalise tootluse osas on ICHI muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -4.33% 24 tunni vältel +0.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ICHI (ICHI) – turuteave

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

--
----

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

9.37M
9.37M 9.37M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

ICHI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ICHI ringlev varu on 9.37M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.19M.

ICHI (ICHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ICHI ja USD hinnamuutus $ -0.01884620025965.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ICHI ja USD hinnamuutus $ +0.0195013104.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ICHI ja USD hinnamuutus $ +0.0328747069.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ICHI ja USD hinnamuutus $ +0.0279397129676421.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01884620025965-4.33%
30 päeva$ +0.0195013104+4.69%
60 päeva$ +0.0328747069+7.90%
90 päeva$ +0.0279397129676421+7.20%

Mis on ICHI (ICHI)

The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).

Üksuse ICHI (ICHI) allikas

Ametlik veebisait

ICHI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ICHI (ICHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ICHI (ICHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ICHI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ICHI hinna ennustust kohe!

ICHI kohalike valuutade suhtes

ICHI (ICHI) tokenoomika

ICHI (ICHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ICHI (ICHI) kohta

Kui palju on ICHI (ICHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICHI hind USD on 0.415886 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICHI/USD hind?
Praegune hind ICHI/USD on $ 0.415886. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ICHI turukapitalisatsioon?
ICHI turukapitalisatsioon on $ 3.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICHI ringlev varu?
ICHI ringlev varu on 9.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICHI (ATH) hind?
ICHI saavutab ATH hinna summas 143.93 USD.
Mis oli kõigi aegade ICHI madalaim (ATL) hind?
ICHI nägi ATL hinda summas 0.247096 USD.
Milline on ICHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICHI kauplemismaht on -- USD.
Kas ICHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICHI hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:50 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.