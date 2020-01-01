ICHI (ICHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ICHI (ICHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ICHI (ICHI) teave The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets). Ametlik veebisait: https://www.ichi.org/ Ostke ICHI kohe!

ICHI (ICHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ICHI (ICHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 143.93 $ 143.93 $ 143.93 Kõigi aegade madalaim: $ 0.247096 $ 0.247096 $ 0.247096 Praegune hind: $ 0.416827 $ 0.416827 $ 0.416827 Lisateave ICHI (ICHI) hinna kohta

ICHI (ICHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ICHI (ICHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ICHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ICHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ICHI tokeni tokenoomikat, avastage ICHI tokeni reaalajas hinda!

ICHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ICHI võiks suunduda? Meie ICHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ICHI tokeni hinna ennustust kohe!

