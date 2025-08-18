Mis on Ice Open Network (ICE)

Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.

Üksuse Ice Open Network (ICE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ice Open Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ice Open Network (ICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ice Open Network (ICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ice Open Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ice Open Network hinna ennustust kohe!

ICE kohalike valuutade suhtes

Ice Open Network (ICE) tokenoomika

Ice Open Network (ICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ice Open Network (ICE) kohta Kui palju on Ice Open Network (ICE) tänapäeval väärt? Reaalajas ICE hind USD on 0.00611904 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICE/USD hind? $ 0.00611904 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ice Open Network turukapitalisatsioon? ICE turukapitalisatsioon on $ 41.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICE ringlev varu? ICE ringlev varu on 6.79B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICE (ATH) hind? ICE saavutab ATH hinna summas 0.01587896 USD . Mis oli kõigi aegade ICE madalaim (ATL) hind? ICE nägi ATL hinda summas 0.0027547 USD . Milline on ICE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICE kauplemismaht on -- USD . Kas ICE sel aastal kõrgemale ka suundub? ICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICE hinna ennustust

