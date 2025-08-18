Mis on iAgent Protocol ($AGNT)

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iAgent Protocol ($AGNT) kohta Kui palju on iAgent Protocol ($AGNT) tänapäeval väärt? Reaalajas $AGNT hind USD on 0.00135572 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $AGNT/USD hind? $ 0.00135572 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $AGNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on iAgent Protocol turukapitalisatsioon? $AGNT turukapitalisatsioon on $ 245.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $AGNT ringlev varu? $AGNT ringlev varu on 180.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $AGNT (ATH) hind? $AGNT saavutab ATH hinna summas 0.02863566 USD . Mis oli kõigi aegade $AGNT madalaim (ATL) hind? $AGNT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $AGNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $AGNT kauplemismaht on -- USD . Kas $AGNT sel aastal kõrgemale ka suundub? $AGNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $AGNT hinna ennustust

