iAgent Protocol ($AGNT) teave We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user's personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user's game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user's gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Ametlik veebisait: https://www.iagentpro.com/ Valge raamat: https://docs.iagentpro.com

iAgent Protocol ($AGNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iAgent Protocol ($AGNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 243.05K $ 243.05K $ 243.05K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 181.90M $ 181.90M $ 181.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02863566 $ 0.02863566 $ 0.02863566 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00133513 $ 0.00133513 $ 0.00133513 Lisateave iAgent Protocol ($AGNT) hinna kohta

iAgent Protocol ($AGNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iAgent Protocol ($AGNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $AGNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $AGNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $AGNT tokeni tokenoomikat, avastage $AGNT tokeni reaalajas hinda!

$AGNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $AGNT võiks suunduda? Meie $AGNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

