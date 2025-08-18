Hush hind (HUSH)
Hush (HUSH) reaalajas hind on $0.02421885. Viimase 24 tunni jooksul HUSH kaubeldud madalaim $ 0.02407781 ja kõrgeim $ 0.02505523 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.89 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on HUSH muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +4.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hush praegune turukapitalisatsioon on $ 390.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUSH ringlev varu on 16.11M, mille koguvaru on 16111897.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 390.21K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Hush ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Hush ja USD hinnamuutus $ +0.0000865218.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Hush ja USD hinnamuutus $ +0.0148124206.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Hush ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.32%
|30 päeva
|$ +0.0000865218
|+0.36%
|60 päeva
|$ +0.0148124206
|+61.16%
|90 päeva
|$ 0
|--
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.