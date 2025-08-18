Mis on Hush (HUSH)

Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hush (HUSH) allikas Ametlik veebisait

Hush hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hush (HUSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hush (HUSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hush nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hush hinna ennustust kohe!

HUSH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hush (HUSH) tokenoomika

Hush (HUSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hush (HUSH) kohta Kui palju on Hush (HUSH) tänapäeval väärt? Reaalajas HUSH hind USD on 0.02421885 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HUSH/USD hind? $ 0.02421885 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HUSH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hush turukapitalisatsioon? HUSH turukapitalisatsioon on $ 390.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HUSH ringlev varu? HUSH ringlev varu on 16.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUSH (ATH) hind? HUSH saavutab ATH hinna summas 17.89 USD . Mis oli kõigi aegade HUSH madalaim (ATL) hind? HUSH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HUSH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUSH kauplemismaht on -- USD . Kas HUSH sel aastal kõrgemale ka suundub? HUSH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUSH hinna ennustust

Hush (HUSH) Olulised valdkonna uudised