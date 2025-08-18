Rohkem infot HUSD

HUSD Hinnainfo

HUSD Ametlik veebisait

HUSD Tokenoomika

HUSD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

HUSD logo

HUSD hind (HUSD)

Loendis mitteolevad

1 HUSD/USD reaalajas hind:

$0.02988885
$0.02988885$0.02988885
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
HUSD (HUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:02 (UTC+8)

HUSD (HUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 0.01822305
$ 0.01822305$ 0.01822305

--

--

+0.40%

+0.40%

HUSD (HUSD) reaalajas hind on $0.02988885. Viimase 24 tunni jooksul HUSD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01822305.

Lüliajalise tootluse osas on HUSD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HUSD (HUSD) – turuteave

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

--
----

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

187.82M
187.82M 187.82M

187,817,004.8973786
187,817,004.8973786 187,817,004.8973786

HUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 5.61M -- 24 tunnise kauplemismahuga. HUSD ringlev varu on 187.82M, mille koguvaru on 187817004.8973786. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.61M.

HUSD (HUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HUSD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0000604023.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0004710990.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HUSD ja USD hinnamuutus $ +0.000259797967373144.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000604023+0.20%
60 päeva$ +0.0004710990+1.58%
90 päeva$ +0.000259797967373144+0.88%

Mis on HUSD (HUSD)

HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HUSD (HUSD) allikas

Ametlik veebisait

HUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on HUSD (HUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HUSD (HUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HUSD hinna ennustust kohe!

HUSD kohalike valuutade suhtes

HUSD (HUSD) tokenoomika

HUSD (HUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HUSD (HUSD) kohta

Kui palju on HUSD (HUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUSD hind USD on 0.02988885 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUSD/USD hind?
Praegune hind HUSD/USD on $ 0.02988885. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HUSD turukapitalisatsioon?
HUSD turukapitalisatsioon on $ 5.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUSD ringlev varu?
HUSD ringlev varu on 187.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUSD (ATH) hind?
HUSD saavutab ATH hinna summas 1.25 USD.
Mis oli kõigi aegade HUSD madalaim (ATL) hind?
HUSD nägi ATL hinda summas 0.01822305 USD.
Milline on HUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas HUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:28:02 (UTC+8)

HUSD (HUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.