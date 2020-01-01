HUSD (HUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi HUSD (HUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

HUSD (HUSD) teave HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations. Ametlik veebisait: https://www.stcoins.com/ Ostke HUSD kohe!

HUSD (HUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HUSD (HUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Koguvaru: $ 187.82M $ 187.82M $ 187.82M Ringlev varu: $ 187.82M $ 187.82M $ 187.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01822305 $ 0.01822305 $ 0.01822305 Praegune hind: $ 0.02979187 $ 0.02979187 $ 0.02979187 Lisateave HUSD (HUSD) hinna kohta

HUSD (HUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HUSD (HUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUSD tokeni tokenoomikat, avastage HUSD tokeni reaalajas hinda!

HUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HUSD võiks suunduda? Meie HUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HUSD tokeni hinna ennustust kohe!

