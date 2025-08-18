Mis on Hummingbot (HBOT)

The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Hummingbot (HBOT) allikas Ametlik veebisait

Hummingbot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hummingbot (HBOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hummingbot (HBOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hummingbot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hummingbot hinna ennustust kohe!

HBOT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hummingbot (HBOT) tokenoomika

Hummingbot (HBOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HBOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hummingbot (HBOT) kohta Kui palju on Hummingbot (HBOT) tänapäeval väärt? Reaalajas HBOT hind USD on 0.00133866 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HBOT/USD hind? $ 0.00133866 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HBOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hummingbot turukapitalisatsioon? HBOT turukapitalisatsioon on $ 740.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HBOT ringlev varu? HBOT ringlev varu on 553.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBOT (ATH) hind? HBOT saavutab ATH hinna summas 0.32656 USD . Mis oli kõigi aegade HBOT madalaim (ATL) hind? HBOT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HBOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HBOT kauplemismaht on -- USD . Kas HBOT sel aastal kõrgemale ka suundub? HBOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBOT hinna ennustust

Hummingbot (HBOT) Olulised valdkonna uudised