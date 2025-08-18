Rohkem infot HEIR

HEIR logo

HEIR hind (HEIR)

Loendis mitteolevad

1 HEIR/USD reaalajas hind:

--
----
-8.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
HEIR (HEIR) reaalajas hinnagraafik
HEIR (HEIR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-8.54%

+37.50%

+37.50%

HEIR (HEIR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HEIR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HEIR muutunud +1.18% viimase tunni jooksul, -8.54% 24 tunni vältel +37.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HEIR (HEIR) – turuteave

$ 135.30K
$ 135.30K$ 135.30K

--
----

$ 135.30K
$ 135.30K$ 135.30K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

HEIR praegune turukapitalisatsioon on $ 135.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEIR ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 135.30K.

HEIR (HEIR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HEIR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HEIR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HEIR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HEIR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.54%
30 päeva$ 0+47.04%
60 päeva$ 0+80.61%
90 päeva$ 0--

Mis on HEIR (HEIR)

Onchain Inheritance. We've built a family office in a box allowing family leaders to assume control of their family's future holdings. Create an Onchain trust for just 1$ and buy credits by burning heir tokens to make RWAs inside of your estate. Build value for your family's tomorrow today with HEIR. heir is available on Base chain to access the deepest pools of stable and universal asset liquidity allowing you to stay on the strongest chain and save for your future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HEIR (HEIR) allikas

Ametlik veebisait

HEIR hinna ennustus (USD)

Kui palju on HEIR (HEIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HEIR (HEIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HEIR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HEIR hinna ennustust kohe!

HEIR kohalike valuutade suhtes

HEIR (HEIR) tokenoomika

HEIR (HEIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HEIR (HEIR) kohta

Kui palju on HEIR (HEIR) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEIR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEIR/USD hind?
Praegune hind HEIR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HEIR turukapitalisatsioon?
HEIR turukapitalisatsioon on $ 135.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEIR ringlev varu?
HEIR ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEIR (ATH) hind?
HEIR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HEIR madalaim (ATL) hind?
HEIR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HEIR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEIR kauplemismaht on -- USD.
Kas HEIR sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEIR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.