Mis on HEIR (HEIR)

Onchain Inheritance. We've built a family office in a box allowing family leaders to assume control of their family's future holdings. Create an Onchain trust for just 1$ and buy credits by burning heir tokens to make RWAs inside of your estate. Build value for your family's tomorrow today with HEIR. heir is available on Base chain to access the deepest pools of stable and universal asset liquidity allowing you to stay on the strongest chain and save for your future.

HEIR (HEIR) allikas Ametlik veebisait

HEIR hinna ennustus (USD)

Kui palju on HEIR (HEIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HEIR (HEIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HEIR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HEIR kohalike valuutade suhtes

HEIR (HEIR) tokenoomika

HEIR (HEIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HEIR (HEIR) kohta Kui palju on HEIR (HEIR) tänapäeval väärt? Reaalajas HEIR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HEIR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HEIR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on HEIR turukapitalisatsioon? HEIR turukapitalisatsioon on $ 135.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HEIR ringlev varu? HEIR ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEIR (ATH) hind? HEIR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade HEIR madalaim (ATL) hind? HEIR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HEIR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HEIR kauplemismaht on -- USD . Kas HEIR sel aastal kõrgemale ka suundub? HEIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEIR hinna ennustust

HEIR (HEIR) Olulised valdkonna uudised