HEIR (HEIR) teave Onchain Inheritance. We've built a family office in a box allowing family leaders to assume control of their family's future holdings. Create an Onchain trust for just 1$ and buy credits by burning heir tokens to make RWAs inside of your estate. Build value for your family's tomorrow today with HEIR. heir is available on Base chain to access the deepest pools of stable and universal asset liquidity allowing you to stay on the strongest chain and save for your future. Ametlik veebisait: https://heir.es Ostke HEIR kohe!

HEIR (HEIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HEIR (HEIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 114.34K $ 114.34K $ 114.34K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 114.34K $ 114.34K $ 114.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave HEIR (HEIR) hinna kohta

HEIR (HEIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HEIR (HEIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEIR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEIR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEIR tokeni tokenoomikat, avastage HEIR tokeni reaalajas hinda!

HEIR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HEIR võiks suunduda? Meie HEIR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HEIR tokeni hinna ennustust kohe!

