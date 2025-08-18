Rohkem infot HEIDRUN

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Heidrun (HEIDRUN) reaalajas hinnagraafik
Heidrun (HEIDRUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.93%

-4.70%

-4.70%

Heidrun (HEIDRUN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HEIDRUN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEIDRUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HEIDRUN muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.93% 24 tunni vältel -4.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Heidrun (HEIDRUN) – turuteave

$ 113.25K
$ 113.25K$ 113.25K

--
----

$ 113.25K
$ 113.25K$ 113.25K

990.58M
990.58M 990.58M

990,575,819.8634902
990,575,819.8634902 990,575,819.8634902

Heidrun praegune turukapitalisatsioon on $ 113.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HEIDRUN ringlev varu on 990.58M, mille koguvaru on 990575819.8634902. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.25K.

Heidrun (HEIDRUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Heidrun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Heidrun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Heidrun ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Heidrun ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.93%
30 päeva$ 0-32.00%
60 päeva$ 0-17.90%
90 päeva$ 0--

Mis on Heidrun (HEIDRUN)

Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.

Üksuse Heidrun (HEIDRUN) allikas

Ametlik veebisait

Heidrun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Heidrun (HEIDRUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heidrun (HEIDRUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heidrun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Heidrun hinna ennustust kohe!

HEIDRUN kohalike valuutade suhtes

Heidrun (HEIDRUN) tokenoomika

Heidrun (HEIDRUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEIDRUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Heidrun (HEIDRUN) kohta

Kui palju on Heidrun (HEIDRUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEIDRUN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEIDRUN/USD hind?
Praegune hind HEIDRUN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Heidrun turukapitalisatsioon?
HEIDRUN turukapitalisatsioon on $ 113.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEIDRUN ringlev varu?
HEIDRUN ringlev varu on 990.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEIDRUN (ATH) hind?
HEIDRUN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade HEIDRUN madalaim (ATL) hind?
HEIDRUN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HEIDRUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEIDRUN kauplemismaht on -- USD.
Kas HEIDRUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEIDRUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEIDRUN hinna ennustust.
