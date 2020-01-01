Heidrun (HEIDRUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Heidrun (HEIDRUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Heidrun (HEIDRUN) teave Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space. Ametlik veebisait: https://heidrun.xyz Ostke HEIDRUN kohe!

Heidrun (HEIDRUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Heidrun (HEIDRUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.59K $ 121.59K $ 121.59K Koguvaru: $ 990.58M $ 990.58M $ 990.58M Ringlev varu: $ 990.58M $ 990.58M $ 990.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 121.59K $ 121.59K $ 121.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012274 $ 0.00012274 $ 0.00012274 Lisateave Heidrun (HEIDRUN) hinna kohta

Heidrun (HEIDRUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Heidrun (HEIDRUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HEIDRUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HEIDRUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HEIDRUN tokeni tokenoomikat, avastage HEIDRUN tokeni reaalajas hinda!

HEIDRUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HEIDRUN võiks suunduda? Meie HEIDRUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HEIDRUN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!