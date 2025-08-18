Mis on Hawksight (HAWK)

Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs. Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT.

Hawksight hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hawksight (HAWK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hawksight (HAWK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hawksight nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

HAWK kohalike valuutade suhtes

Hawksight (HAWK) tokenoomika

Hawksight (HAWK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAWK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hawksight (HAWK) kohta Kui palju on Hawksight (HAWK) tänapäeval väärt? Reaalajas HAWK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HAWK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HAWK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hawksight turukapitalisatsioon? HAWK turukapitalisatsioon on $ 108.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HAWK ringlev varu? HAWK ringlev varu on 1.48B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAWK (ATH) hind? HAWK saavutab ATH hinna summas 0.261067 USD . Mis oli kõigi aegade HAWK madalaim (ATL) hind? HAWK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on HAWK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HAWK kauplemismaht on -- USD . Kas HAWK sel aastal kõrgemale ka suundub? HAWK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAWK hinna ennustust

