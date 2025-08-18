Rohkem infot $HAMI

HAMI hind ($HAMI)

Loendis mitteolevad

1 $HAMI/USD reaalajas hind:

$0.00107985
$0.00107985
+0.10%1D
HAMI ($HAMI) reaalajas hinnagraafik
HAMI ($HAMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00105357
$ 0.00105357
24 h madal
$ 0.00108684
$ 0.00108684
24 h kõrge

$ 0.00105357
$ 0.00105357

$ 0.00108684
$ 0.00108684

$ 0.03055938
$ 0.03055938

$ 0
$ 0

-0.45%

-0.48%

+21.70%

+21.70%

HAMI ($HAMI) reaalajas hind on $0.00107262. Viimase 24 tunni jooksul $HAMI kaubeldud madalaim $ 0.00105357 ja kõrgeim $ 0.00108684 näitab aktiivset turu volatiivsust. $HAMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03055938 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $HAMI muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel +21.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HAMI ($HAMI) – turuteave

$ 1.08M
$ 1.08M

--
--

$ 1.08M
$ 1.08M

999.71M
999.71M

999,714,735.0
999,714,735.0

HAMI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.08M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $HAMI ringlev varu on 999.71M, mille koguvaru on 999714735.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.08M.

HAMI ($HAMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse HAMI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse HAMI ja USD hinnamuutus $ -0.0000148695.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse HAMI ja USD hinnamuutus $ +0.0002629418.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse HAMI ja USD hinnamuutus $ +0.0001322236060413209.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.48%
30 päeva$ -0.0000148695-1.38%
60 päeva$ +0.0002629418+24.51%
90 päeva$ +0.0001322236060413209+14.06%

Mis on HAMI ($HAMI)

$HAMI is an token created by Baird Business for a Youtube Solana Token creation guide. It has since become an amazing, positive crypto community that continues to grow every day.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse HAMI ($HAMI) allikas

Ametlik veebisait

HAMI hinna ennustus (USD)

Kui palju on HAMI ($HAMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HAMI ($HAMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HAMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HAMI hinna ennustust kohe!

$HAMI kohalike valuutade suhtes

HAMI ($HAMI) tokenoomika

HAMI ($HAMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $HAMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HAMI ($HAMI) kohta

Kui palju on HAMI ($HAMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas $HAMI hind USD on 0.00107262 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $HAMI/USD hind?
Praegune hind $HAMI/USD on $ 0.00107262. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HAMI turukapitalisatsioon?
$HAMI turukapitalisatsioon on $ 1.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $HAMI ringlev varu?
$HAMI ringlev varu on 999.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $HAMI (ATH) hind?
$HAMI saavutab ATH hinna summas 0.03055938 USD.
Mis oli kõigi aegade $HAMI madalaim (ATL) hind?
$HAMI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $HAMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $HAMI kauplemismaht on -- USD.
Kas $HAMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
$HAMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $HAMI hinna ennustust.
