Grin (GRIN) reaalajas hind on $0.04222398. Viimase 24 tunni jooksul GRIN kaubeldud madalaim $ 0.04188451 ja kõrgeim $ 0.04424654 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 25.09 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01332513.
Lüliajalise tootluse osas on GRIN muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, -2.39% 24 tunni vältel -13.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Grin praegune turukapitalisatsioon on $ 8.76M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRIN ringlev varu on 207.30M, mille koguvaru on 207301380.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.76M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Grin ja USD hinnamuutus $ -0.00103412093688157.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Grin ja USD hinnamuutus $ -0.0099483750.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Grin ja USD hinnamuutus $ +0.0076882985.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Grin ja USD hinnamuutus $ +0.026565712824194994.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00103412093688157
|-2.39%
|30 päeva
|$ -0.0099483750
|-23.56%
|60 päeva
|$ +0.0076882985
|+18.21%
|90 päeva
|$ +0.026565712824194994
|+169.66%
Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor (inspired by Harry Potter) in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates. Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin, both wallets must communicate with each other online with the results broadcasted to the network. Another key different is that transaction history (sender, receiver, amount) will not be recorded on the blockchain. Due to the removal of these information from the transaction, the data size remains small and that keeps the blockchain lightweight. New nodes can easily join the network without having to download a large blockchain. Grin coin was launched without an ICO, fundraising, or pre-mine. Developers around the world contribute openly with the goal to ensure the coin distribution remains as fair as possible. There are 2 popular wallets widely available to interact with the Grin network. Grin core wallet: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet-to-send-receive-grin-coins Wallet713: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet713-to-send-and-receive-grin-coin-step-by-step-guide The consensus algorithm used by Grin is the Cuckoo Cycle proof-of-work based. There are 2 hashing algorithms involved with Grin. Cuckoo-29 is meant for GPU mining while Cuckoo-31 is meant fo ASIC mining. This is a deliberate design to encourage miners to eventually move into ASIC mining for efficiency while keeping it fair at the beginning of the launch. Grin coin has launched its mainnet on 15th January 2019 and is now available for mining and trading.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.