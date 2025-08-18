Mis on Goose (GOOSE)

$GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Goose (GOOSE) allikas Ametlik veebisait

Goose hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goose (GOOSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goose (GOOSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goose nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goose hinna ennustust kohe!

GOOSE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Goose (GOOSE) tokenoomika

Goose (GOOSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goose (GOOSE) kohta Kui palju on Goose (GOOSE) tänapäeval väärt? Reaalajas GOOSE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOOSE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOOSE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Goose turukapitalisatsioon? GOOSE turukapitalisatsioon on $ 8.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOOSE ringlev varu? GOOSE ringlev varu on 888.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOSE (ATH) hind? GOOSE saavutab ATH hinna summas 0.00291861 USD . Mis oli kõigi aegade GOOSE madalaim (ATL) hind? GOOSE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOOSE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOOSE kauplemismaht on -- USD . Kas GOOSE sel aastal kõrgemale ka suundub? GOOSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOSE hinna ennustust

Goose (GOOSE) Olulised valdkonna uudised