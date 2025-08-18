Rohkem infot GOOSE

Goose logo

Goose hind (GOOSE)

Loendis mitteolevad

1 GOOSE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Goose (GOOSE) reaalajas hinnagraafik
Goose (GOOSE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00291861
$ 0.00291861$ 0.00291861

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.39%

+3.39%

Goose (GOOSE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOOSE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOOSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00291861 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOOSE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Goose (GOOSE) – turuteave

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

--
----

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

888.00M
888.00M 888.00M

888,000,000.0
888,000,000.0 888,000,000.0

Goose praegune turukapitalisatsioon on $ 8.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOOSE ringlev varu on 888.00M, mille koguvaru on 888000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.58K.

Goose (GOOSE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Goose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Goose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Goose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Goose ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+20.65%
60 päeva$ 0+27.78%
90 päeva$ 0--

Mis on Goose (GOOSE)

$GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Goose (GOOSE) allikas

Ametlik veebisait

Goose hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goose (GOOSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goose (GOOSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goose nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goose hinna ennustust kohe!

GOOSE kohalike valuutade suhtes

Goose (GOOSE) tokenoomika

Goose (GOOSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goose (GOOSE) kohta

Kui palju on Goose (GOOSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOOSE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOOSE/USD hind?
Praegune hind GOOSE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Goose turukapitalisatsioon?
GOOSE turukapitalisatsioon on $ 8.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOOSE ringlev varu?
GOOSE ringlev varu on 888.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOSE (ATH) hind?
GOOSE saavutab ATH hinna summas 0.00291861 USD.
Mis oli kõigi aegade GOOSE madalaim (ATL) hind?
GOOSE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOOSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOOSE kauplemismaht on -- USD.
Kas GOOSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOOSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOSE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.