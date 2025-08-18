Mis on Gold Token (GLDT)

The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.

GLDT kohalike valuutade suhtes

Gold Token (GLDT) tokenoomika

Gold Token (GLDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gold Token (GLDT) kohta Kui palju on Gold Token (GLDT) tänapäeval väärt? Reaalajas GLDT hind USD on 1.13 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLDT/USD hind? $ 1.13 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLDT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gold Token turukapitalisatsioon? GLDT turukapitalisatsioon on $ 790.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLDT ringlev varu? GLDT ringlev varu on 702.50K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLDT (ATH) hind? GLDT saavutab ATH hinna summas 1.16 USD . Mis oli kõigi aegade GLDT madalaim (ATL) hind? GLDT nägi ATL hinda summas 0.734321 USD . Milline on GLDT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLDT kauplemismaht on -- USD . Kas GLDT sel aastal kõrgemale ka suundub? GLDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLDT hinna ennustust

