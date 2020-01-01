Gold Token (GLDT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gold Token (GLDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gold Token (GLDT) teave The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for "Gold Token", being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Ametlik veebisait: https://gldt.org Valge raamat: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper

Gold Token (GLDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gold Token (GLDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 788.71K $ 788.71K $ 788.71K Koguvaru: $ 702.50K $ 702.50K $ 702.50K Ringlev varu: $ 702.50K $ 702.50K $ 702.50K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 788.71K $ 788.71K $ 788.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.734321 $ 0.734321 $ 0.734321 Praegune hind: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Lisateave Gold Token (GLDT) hinna kohta

Gold Token (GLDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gold Token (GLDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLDT tokeni tokenoomikat, avastage GLDT tokeni reaalajas hinda!

GLDT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLDT võiks suunduda? Meie GLDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLDT tokeni hinna ennustust kohe!

