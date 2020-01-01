Geko Base (GEKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Geko Base (GEKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Geko Base (GEKO) teave Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem! Ametlik veebisait: https://gekobase.com/ Ostke GEKO kohe!

Geko Base (GEKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Geko Base (GEKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 424.63K $ 424.63K $ 424.63K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 424.63K $ 424.63K $ 424.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0070819 $ 0.0070819 $ 0.0070819 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042523 $ 0.00042523 $ 0.00042523 Lisateave Geko Base (GEKO) hinna kohta

Geko Base (GEKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Geko Base (GEKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEKO tokeni tokenoomikat, avastage GEKO tokeni reaalajas hinda!

GEKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GEKO võiks suunduda? Meie GEKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GEKO tokeni hinna ennustust kohe!

