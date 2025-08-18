Rohkem infot GEKO

Geko Base hind (GEKO)

1 GEKO/USD reaalajas hind:

$0.00041719
$0.00041719$0.00041719
-1.00%1D
Geko Base (GEKO) reaalajas hinnagraafik
Geko Base (GEKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0070819
$ 0.0070819$ 0.0070819

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-1.04%

-4.63%

-4.63%

Geko Base (GEKO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GEKO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0070819 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GEKO muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -1.04% 24 tunni vältel -4.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Geko Base (GEKO) – turuteave

$ 417.86K
$ 417.86K$ 417.86K

--
----

$ 417.86K
$ 417.86K$ 417.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Geko Base praegune turukapitalisatsioon on $ 417.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GEKO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 417.86K.

Geko Base (GEKO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Geko Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Geko Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Geko Base ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Geko Base ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.04%
30 päeva$ 0-45.25%
60 päeva$ 0-11.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Geko Base (GEKO)

Gecko the lizard in jessepollak's garden, who one day leaves the door open and entered the secret base labs. And it saw the works of Coinbase team and Jesse creating the BASE. When all people left the place after work, it happened to saw a huge base portal appeared before the geko. Then, when it reached close to portal, It saw a new world on other side - The Base Ecosystem. Geko got too curious to explore it and entered the base ecosystem via portal. Now, it's $GEKO time to explore all based memes and ecosystem!

Ametlik veebisait

Geko Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geko Base (GEKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geko Base (GEKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geko Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geko Base hinna ennustust kohe!

GEKO kohalike valuutade suhtes

Geko Base (GEKO) tokenoomika

Geko Base (GEKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geko Base (GEKO) kohta

Kui palju on Geko Base (GEKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEKO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEKO/USD hind?
Praegune hind GEKO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Geko Base turukapitalisatsioon?
GEKO turukapitalisatsioon on $ 417.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEKO ringlev varu?
GEKO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEKO (ATH) hind?
GEKO saavutab ATH hinna summas 0.0070819 USD.
Mis oli kõigi aegade GEKO madalaim (ATL) hind?
GEKO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GEKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEKO kauplemismaht on -- USD.
Kas GEKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEKO hinna ennustust.
