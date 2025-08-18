Rohkem infot FUFU

FUFU Hinnainfo

FUFU Ametlik veebisait

FUFU Tokenoomika

FUFU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fufu logo

Fufu hind (FUFU)

Loendis mitteolevad

1 FUFU/USD reaalajas hind:

--
----
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fufu (FUFU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:33:48 (UTC+8)

Fufu (FUFU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001549
$ 0.00001549$ 0.00001549
24 h madal
$ 0.00001681
$ 0.00001681$ 0.00001681
24 h kõrge

$ 0.00001549
$ 0.00001549$ 0.00001549

$ 0.00001681
$ 0.00001681$ 0.00001681

$ 0.0283095
$ 0.0283095$ 0.0283095

$ 0.00001433
$ 0.00001433$ 0.00001433

-0.27%

-6.59%

+4.10%

+4.10%

Fufu (FUFU) reaalajas hind on $0.00001563. Viimase 24 tunni jooksul FUFU kaubeldud madalaim $ 0.00001549 ja kõrgeim $ 0.00001681 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUFUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0283095 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001433.

Lüliajalise tootluse osas on FUFU muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -6.59% 24 tunni vältel +4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fufu (FUFU) – turuteave

$ 12.50K
$ 12.50K$ 12.50K

--
----

$ 12.50K
$ 12.50K$ 12.50K

800.00M
800.00M 800.00M

799,999,999.4740055
799,999,999.4740055 799,999,999.4740055

Fufu praegune turukapitalisatsioon on $ 12.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FUFU ringlev varu on 800.00M, mille koguvaru on 799999999.4740055. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.50K.

Fufu (FUFU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fufu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fufu ja USD hinnamuutus $ -0.0000014911.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fufu ja USD hinnamuutus $ -0.0000005003.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fufu ja USD hinnamuutus $ -0.000000467989960109658.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.59%
30 päeva$ -0.0000014911-9.54%
60 päeva$ -0.0000005003-3.20%
90 päeva$ -0.000000467989960109658-2.90%

Mis on Fufu (FUFU)

FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fufu (FUFU) allikas

Ametlik veebisait

Fufu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fufu (FUFU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fufu (FUFU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fufu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fufu hinna ennustust kohe!

FUFU kohalike valuutade suhtes

Fufu (FUFU) tokenoomika

Fufu (FUFU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUFU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fufu (FUFU) kohta

Kui palju on Fufu (FUFU) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUFU hind USD on 0.00001563 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUFU/USD hind?
Praegune hind FUFU/USD on $ 0.00001563. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fufu turukapitalisatsioon?
FUFU turukapitalisatsioon on $ 12.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUFU ringlev varu?
FUFU ringlev varu on 800.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUFU (ATH) hind?
FUFU saavutab ATH hinna summas 0.0283095 USD.
Mis oli kõigi aegade FUFU madalaim (ATL) hind?
FUFU nägi ATL hinda summas 0.00001433 USD.
Milline on FUFU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUFU kauplemismaht on -- USD.
Kas FUFU sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUFU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUFU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:33:48 (UTC+8)

Fufu (FUFU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.