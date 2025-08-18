Rohkem infot FLUXB

Fluxbot logo

Fluxbot hind (FLUXB)

Loendis mitteolevad

1 FLUXB/USD reaalajas hind:

$0.01048472
$0.01048472
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fluxbot (FLUXB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:21:34 (UTC+8)

Fluxbot (FLUXB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01044639
$ 0.01044639
24 h madal
$ 0.01119751
$ 0.01119751
24 h kõrge

$ 0.01044639
$ 0.01044639

$ 0.01119751
$ 0.01119751

$ 0.149311
$ 0.149311

$ 0.00191625
$ 0.00191625

-0.75%

-5.25%

-1.70%

-1.70%

Fluxbot (FLUXB) reaalajas hind on $0.01048441. Viimase 24 tunni jooksul FLUXB kaubeldud madalaim $ 0.01044639 ja kõrgeim $ 0.01119751 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLUXBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.149311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00191625.

Lüliajalise tootluse osas on FLUXB muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -5.25% 24 tunni vältel -1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fluxbot (FLUXB) – turuteave

$ 4.51M
$ 4.51M

--
--

$ 5.24M
$ 5.24M

430.64M
430.64M

499,983,982.21947
499,983,982.21947

Fluxbot praegune turukapitalisatsioon on $ 4.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLUXB ringlev varu on 430.64M, mille koguvaru on 499983982.21947. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.24M.

Fluxbot (FLUXB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fluxbot ja USD hinnamuutus $ -0.00058201431936924.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fluxbot ja USD hinnamuutus $ +0.0000394675.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fluxbot ja USD hinnamuutus $ +0.0018747540.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fluxbot ja USD hinnamuutus $ -0.000643841978532197.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00058201431936924-5.25%
30 päeva$ +0.0000394675+0.38%
60 päeva$ +0.0018747540+17.88%
90 päeva$ -0.000643841978532197-5.78%

Mis on Fluxbot (FLUXB)

Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fluxbot (FLUXB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Fluxbot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fluxbot (FLUXB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fluxbot (FLUXB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fluxbot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fluxbot hinna ennustust kohe!

FLUXB kohalike valuutade suhtes

Fluxbot (FLUXB) tokenoomika

Fluxbot (FLUXB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLUXB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fluxbot (FLUXB) kohta

Kui palju on Fluxbot (FLUXB) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLUXB hind USD on 0.01048441 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLUXB/USD hind?
Praegune hind FLUXB/USD on $ 0.01048441. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fluxbot turukapitalisatsioon?
FLUXB turukapitalisatsioon on $ 4.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLUXB ringlev varu?
FLUXB ringlev varu on 430.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLUXB (ATH) hind?
FLUXB saavutab ATH hinna summas 0.149311 USD.
Mis oli kõigi aegade FLUXB madalaim (ATL) hind?
FLUXB nägi ATL hinda summas 0.00191625 USD.
Milline on FLUXB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLUXB kauplemismaht on -- USD.
Kas FLUXB sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLUXB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLUXB hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:21:34 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.