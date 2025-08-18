Mis on Fluxbot (FLUXB)

Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.

Üksuse Fluxbot (FLUXB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Fluxbot (FLUXB) tokenoomika

Fluxbot (FLUXB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLUXB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fluxbot (FLUXB) kohta Kui palju on Fluxbot (FLUXB) tänapäeval väärt? Reaalajas FLUXB hind USD on 0.01048441 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLUXB/USD hind? $ 0.01048441 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLUXB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fluxbot turukapitalisatsioon? FLUXB turukapitalisatsioon on $ 4.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLUXB ringlev varu? FLUXB ringlev varu on 430.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLUXB (ATH) hind? FLUXB saavutab ATH hinna summas 0.149311 USD . Mis oli kõigi aegade FLUXB madalaim (ATL) hind? FLUXB nägi ATL hinda summas 0.00191625 USD . Milline on FLUXB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLUXB kauplemismaht on -- USD . Kas FLUXB sel aastal kõrgemale ka suundub? FLUXB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLUXB hinna ennustust

