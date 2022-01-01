Fluxbot (FLUXB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fluxbot (FLUXB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fluxbot (FLUXB) teave Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Ametlik veebisait: https://fluxbot.xyz/ Valge raamat: https://docs.fluxbot.xyz/ Ostke FLUXB kohe!

Fluxbot (FLUXB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fluxbot (FLUXB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Koguvaru: $ 499.98M $ 499.98M $ 499.98M Ringlev varu: $ 430.64M $ 430.64M $ 430.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.20M $ 5.20M $ 5.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.149311 $ 0.149311 $ 0.149311 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00191625 $ 0.00191625 $ 0.00191625 Praegune hind: $ 0.01040745 $ 0.01040745 $ 0.01040745 Lisateave Fluxbot (FLUXB) hinna kohta

Fluxbot (FLUXB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fluxbot (FLUXB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLUXB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLUXB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLUXB tokeni tokenoomikat, avastage FLUXB tokeni reaalajas hinda!

FLUXB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLUXB võiks suunduda? Meie FLUXB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLUXB tokeni hinna ennustust kohe!

