FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FireStarter (FLAME) kohta Kui palju on FireStarter (FLAME) tänapäeval väärt? Reaalajas FLAME hind USD on 0.00155026 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLAME/USD hind? $ 0.00155026 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLAME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FireStarter turukapitalisatsioon? FLAME turukapitalisatsioon on $ 106.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLAME ringlev varu? FLAME ringlev varu on 68.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLAME (ATH) hind? FLAME saavutab ATH hinna summas 3.31 USD . Mis oli kõigi aegade FLAME madalaim (ATL) hind? FLAME nägi ATL hinda summas 0.00132264 USD . Milline on FLAME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLAME kauplemismaht on -- USD . Kas FLAME sel aastal kõrgemale ka suundub? FLAME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLAME hinna ennustust

