FireStarter (FLAME) tokenoomika
FireStarter (FLAME) teave
FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse.
FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.
FireStarter (FLAME) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage FireStarter (FLAME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
FireStarter (FLAME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
FireStarter (FLAME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FLAME tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FLAME tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FLAME tokeni tokenoomikat, avastage FLAME tokeni reaalajas hinda!
FLAME – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu FLAME võiks suunduda? Meie FLAME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.