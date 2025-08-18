Rohkem infot FERG

1 FERG/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
USD
FERG (FERG) reaalajas hinnagraafik
FERG (FERG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116317
$ 0.00116317$ 0.00116317

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-5.77%

-0.99%

-0.99%

FERG (FERG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FERG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FERGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00116317 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FERG muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -5.77% 24 tunni vältel -0.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FERG (FERG) – turuteave

$ 11.34K
$ 11.34K$ 11.34K

--
----

$ 11.34K
$ 11.34K$ 11.34K

998.93M
998.93M 998.93M

998,925,751.920963
998,925,751.920963 998,925,751.920963

FERG praegune turukapitalisatsioon on $ 11.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FERG ringlev varu on 998.93M, mille koguvaru on 998925751.920963. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.34K.

FERG (FERG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FERG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FERG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FERG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FERG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.77%
30 päeva$ 0-12.24%
60 päeva$ 0+7.97%
90 päeva$ 0--

Mis on FERG (FERG)

a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle

Üksuse FERG (FERG) allikas

Ametlik veebisait

FERG hinna ennustus (USD)

Kui palju on FERG (FERG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FERG (FERG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FERG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FERG hinna ennustust kohe!

FERG kohalike valuutade suhtes

FERG (FERG) tokenoomika

FERG (FERG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FERG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FERG (FERG) kohta

Kui palju on FERG (FERG) tänapäeval väärt?
Reaalajas FERG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FERG/USD hind?
Praegune hind FERG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FERG turukapitalisatsioon?
FERG turukapitalisatsioon on $ 11.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FERG ringlev varu?
FERG ringlev varu on 998.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FERG (ATH) hind?
FERG saavutab ATH hinna summas 0.00116317 USD.
Mis oli kõigi aegade FERG madalaim (ATL) hind?
FERG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FERG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FERG kauplemismaht on -- USD.
Kas FERG sel aastal kõrgemale ka suundub?
FERG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FERG hinna ennustust.
FERG (FERG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.