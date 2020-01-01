FERG (FERG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FERG (FERG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FERG (FERG) teave a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle a tiny frog in the wild world named ferg, this is the frog just like pepe, we're a culture, we are the memecoin made for people. pepe trading at 10b cap and community believe in this frog can do as pepe did. the frog is just too cute to handle Ametlik veebisait: tinyferg.com Ostke FERG kohe!

FERG (FERG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FERG (FERG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.08K $ 11.08K $ 11.08K Koguvaru: $ 998.93M $ 998.93M $ 998.93M Ringlev varu: $ 998.93M $ 998.93M $ 998.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.08K $ 11.08K $ 11.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00116317 $ 0.00116317 $ 0.00116317 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave FERG (FERG) hinna kohta

FERG (FERG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FERG (FERG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FERG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FERG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FERG tokeni tokenoomikat, avastage FERG tokeni reaalajas hinda!

