Fely hind (FELY)

1 FELY/USD reaalajas hind:

Fely (FELY) reaalajas hinnagraafik
Fely (FELY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.52%

-0.52%

Fely (FELY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FELY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FELYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FELY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fely (FELY) – turuteave

$ 359.30K
$ 359.30K$ 359.30K

--
----

$ 359.30K
$ 359.30K$ 359.30K

8.88B
8.88B 8.88B

8,882,205,116.536032
8,882,205,116.536032 8,882,205,116.536032

Fely praegune turukapitalisatsioon on $ 359.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FELY ringlev varu on 8.88B, mille koguvaru on 8882205116.536032. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 359.30K.

Fely (FELY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fely ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fely ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fely ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fely ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.44%
60 päeva$ 0+22.56%
90 päeva$ 0--

Mis on Fely (FELY)

Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fely (FELY) allikas

Ametlik veebisait

Fely hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fely (FELY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fely (FELY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fely nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fely hinna ennustust kohe!

FELY kohalike valuutade suhtes

Fely (FELY) tokenoomika

Fely (FELY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FELY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fely (FELY) kohta

Kui palju on Fely (FELY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FELY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FELY/USD hind?
Praegune hind FELY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fely turukapitalisatsioon?
FELY turukapitalisatsioon on $ 359.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FELY ringlev varu?
FELY ringlev varu on 8.88B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FELY (ATH) hind?
FELY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FELY madalaim (ATL) hind?
FELY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FELY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FELY kauplemismaht on -- USD.
Kas FELY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FELY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FELY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.