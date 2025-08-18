Mis on FARM2 (FARM2)

FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FARM2 (FARM2) allikas Ametlik veebisait

FARM2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on FARM2 (FARM2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FARM2 (FARM2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FARM2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FARM2 hinna ennustust kohe!

FARM2 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

FARM2 (FARM2) tokenoomika

FARM2 (FARM2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FARM2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FARM2 (FARM2) kohta Kui palju on FARM2 (FARM2) tänapäeval väärt? Reaalajas FARM2 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FARM2/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FARM2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FARM2 turukapitalisatsioon? FARM2 turukapitalisatsioon on $ 63.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FARM2 ringlev varu? FARM2 ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FARM2 (ATH) hind? FARM2 saavutab ATH hinna summas 0.00384183 USD . Mis oli kõigi aegade FARM2 madalaim (ATL) hind? FARM2 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FARM2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FARM2 kauplemismaht on -- USD . Kas FARM2 sel aastal kõrgemale ka suundub? FARM2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FARM2 hinna ennustust

FARM2 (FARM2) Olulised valdkonna uudised