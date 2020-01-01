FARM2 (FARM2) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi FARM2 (FARM2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

FARM2 (FARM2) teave

FARM2 Project Overview

Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development.

Core Functions

Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans.

Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability.

AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture.

Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO.

Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.

Ametlik veebisait:
https://www.flizaos.com/

FARM2 (FARM2) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage FARM2 (FARM2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00384183
$ 0.00384183$ 0.00384183
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

FARM2 (FARM2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

FARM2 (FARM2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate FARM2 tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

FARM2 tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate FARM2 tokeni tokenoomikat, avastage FARM2 tokeni reaalajas hinda!

FARM2 – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu FARM2 võiks suunduda? Meie FARM2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.