Expand hind (XZK)

Loendis mitteolevad

1 XZK/USD reaalajas hind:

-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Expand (XZK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:20:31 (UTC+8)

Expand (XZK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.84%

-0.12%

-14.48%

-14.48%

Expand (XZK) reaalajas hind on $0.00283708. Viimase 24 tunni jooksul XZK kaubeldud madalaim $ 0.00283415 ja kõrgeim $ 0.00289717 näitab aktiivset turu volatiivsust. XZKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.187647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00283533.

Lüliajalise tootluse osas on XZK muutunud -0.84% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel -14.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Expand (XZK) – turuteave

Expand praegune turukapitalisatsioon on $ 1.16M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XZK ringlev varu on 410.76M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.83M.

Expand (XZK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Expand ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Expand ja USD hinnamuutus $ -0.0016158722.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Expand ja USD hinnamuutus $ -0.0013220965.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Expand ja USD hinnamuutus $ -0.00532626570229329.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.12%
30 päeva$ -0.0016158722-56.95%
60 päeva$ -0.0013220965-46.60%
90 päeva$ -0.00532626570229329-65.24%

Mis on Expand (XZK)

Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.

Üksuse Expand (XZK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Expand hinna ennustus (USD)

Kui palju on Expand (XZK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Expand (XZK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Expand nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Expand hinna ennustust kohe!

Expand (XZK) tokenoomika

Expand (XZK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XZK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Expand (XZK) kohta

Kui palju on Expand (XZK) tänapäeval väärt?
Reaalajas XZK hind USD on 0.00283708 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XZK/USD hind?
Praegune hind XZK/USD on $ 0.00283708. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Expand turukapitalisatsioon?
XZK turukapitalisatsioon on $ 1.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XZK ringlev varu?
XZK ringlev varu on 410.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XZK (ATH) hind?
XZK saavutab ATH hinna summas 0.187647 USD.
Mis oli kõigi aegade XZK madalaim (ATL) hind?
XZK nägi ATL hinda summas 0.00283533 USD.
Milline on XZK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XZK kauplemismaht on -- USD.
Kas XZK sel aastal kõrgemale ka suundub?
XZK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XZK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:20:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.