Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.

Üksuse Expand (XZK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Milline on praegune XZK/USD hind? $ 0.00283708 . Milline on Expand turukapitalisatsioon? XZK turukapitalisatsioon on $ 1.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on XZK ringlev varu? XZK ringlev varu on 410.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XZK (ATH) hind? XZK saavutab ATH hinna summas 0.187647 USD . Mis oli kõigi aegade XZK madalaim (ATL) hind? XZK nägi ATL hinda summas 0.00283533 USD .

