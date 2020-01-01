Expand (XZK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Expand (XZK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Expand (XZK) teave Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Ametlik veebisait: https://expandzk.com/ Valge raamat: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Ostke XZK kohe!

Expand (XZK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Expand (XZK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00270372 $ 0.00270372 $ 0.00270372 Praegune hind: $ 0.00273577 $ 0.00273577 $ 0.00273577 Lisateave Expand (XZK) hinna kohta

Expand (XZK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Expand (XZK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XZK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XZK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XZK tokeni tokenoomikat, avastage XZK tokeni reaalajas hinda!

XZK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XZK võiks suunduda? Meie XZK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XZK tokeni hinna ennustust kohe!

