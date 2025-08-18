Rohkem infot EXO

EXODAS logo

EXODAS hind (EXO)

Loendis mitteolevad

1 EXO/USD reaalajas hind:

$0.00029243
$0.00029243
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
EXODAS (EXO) reaalajas hinnagraafik
EXODAS (EXO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0116033
$ 0.0116033

$ 0.00022469
$ 0.00022469

--

--

+6.12%

+6.12%

EXODAS (EXO) reaalajas hind on $0.00029243. Viimase 24 tunni jooksul EXO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EXOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0116033 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00022469.

Lüliajalise tootluse osas on EXO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EXODAS (EXO) – turuteave

$ 292.43K
$ 292.43K

--
--

$ 292.43K
$ 292.43K

999.99M
999.99M

999,994,932.579557
999,994,932.579557

EXODAS praegune turukapitalisatsioon on $ 292.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EXO ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999994932.579557. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 292.43K.

EXODAS (EXO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EXODAS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EXODAS ja USD hinnamuutus $ +0.0000357064.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EXODAS ja USD hinnamuutus $ -0.0000849679.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EXODAS ja USD hinnamuutus $ -0.0002422435712005153.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000357064+12.21%
60 päeva$ -0.0000849679-29.05%
90 päeva$ -0.0002422435712005153-45.30%

Mis on EXODAS (EXO)

The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EXODAS (EXO) allikas

Ametlik veebisait

EXODAS hinna ennustus (USD)

Kui palju on EXODAS (EXO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EXODAS (EXO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EXODAS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EXODAS hinna ennustust kohe!

EXO kohalike valuutade suhtes

EXODAS (EXO) tokenoomika

EXODAS (EXO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EXO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EXODAS (EXO) kohta

Kui palju on EXODAS (EXO) tänapäeval väärt?
Reaalajas EXO hind USD on 0.00029243 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EXO/USD hind?
Praegune hind EXO/USD on $ 0.00029243. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EXODAS turukapitalisatsioon?
EXO turukapitalisatsioon on $ 292.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EXO ringlev varu?
EXO ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EXO (ATH) hind?
EXO saavutab ATH hinna summas 0.0116033 USD.
Mis oli kõigi aegade EXO madalaim (ATL) hind?
EXO nägi ATL hinda summas 0.00022469 USD.
Milline on EXO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EXO kauplemismaht on -- USD.
Kas EXO sel aastal kõrgemale ka suundub?
EXO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EXO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.