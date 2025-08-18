Rohkem infot ERN

ERN Hinnainfo

ERN Ametlik veebisait

ERN Tokenoomika

ERN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ethos Reserve Note logo

Ethos Reserve Note hind (ERN)

Loendis mitteolevad

1 ERN/USD reaalajas hind:

$0.996623
$0.996623$0.996623
-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ethos Reserve Note (ERN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:22:43 (UTC+8)

Ethos Reserve Note (ERN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.99313
$ 0.99313$ 0.99313
24 h madal
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
24 h kõrge

$ 0.99313
$ 0.99313$ 0.99313

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 0.901836
$ 0.901836$ 0.901836

-0.08%

-0.30%

-0.48%

-0.48%

Ethos Reserve Note (ERN) reaalajas hind on $0.996623. Viimase 24 tunni jooksul ERN kaubeldud madalaim $ 0.99313 ja kõrgeim $ 1.007 näitab aktiivset turu volatiivsust. ERNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.12 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.901836.

Lüliajalise tootluse osas on ERN muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -0.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethos Reserve Note (ERN) – turuteave

$ 68.57K
$ 68.57K$ 68.57K

--
----

$ 68.57K
$ 68.57K$ 68.57K

68.81K
68.81K 68.81K

68,805.77825445576
68,805.77825445576 68,805.77825445576

Ethos Reserve Note praegune turukapitalisatsioon on $ 68.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ERN ringlev varu on 68.81K, mille koguvaru on 68805.77825445576. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.57K.

Ethos Reserve Note (ERN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ethos Reserve Note ja USD hinnamuutus $ -0.0030731824255022.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ethos Reserve Note ja USD hinnamuutus $ +0.0388888274.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ethos Reserve Note ja USD hinnamuutus $ +0.0208139730.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ethos Reserve Note ja USD hinnamuutus $ +0.0163372487858597.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0030731824255022-0.30%
30 päeva$ +0.0388888274+3.90%
60 päeva$ +0.0208139730+2.09%
90 päeva$ +0.0163372487858597+1.67%

Mis on Ethos Reserve Note (ERN)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ethos Reserve Note (ERN) allikas

Ametlik veebisait

Ethos Reserve Note hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethos Reserve Note (ERN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethos Reserve Note (ERN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethos Reserve Note nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethos Reserve Note hinna ennustust kohe!

ERN kohalike valuutade suhtes

Ethos Reserve Note (ERN) tokenoomika

Ethos Reserve Note (ERN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ERN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethos Reserve Note (ERN) kohta

Kui palju on Ethos Reserve Note (ERN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ERN hind USD on 0.996623 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ERN/USD hind?
Praegune hind ERN/USD on $ 0.996623. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethos Reserve Note turukapitalisatsioon?
ERN turukapitalisatsioon on $ 68.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ERN ringlev varu?
ERN ringlev varu on 68.81K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ERN (ATH) hind?
ERN saavutab ATH hinna summas 1.12 USD.
Mis oli kõigi aegade ERN madalaim (ATL) hind?
ERN nägi ATL hinda summas 0.901836 USD.
Milline on ERN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ERN kauplemismaht on -- USD.
Kas ERN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ERN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ERN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:22:43 (UTC+8)

Ethos Reserve Note (ERN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.