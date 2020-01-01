Ethos Reserve Note (ERN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethos Reserve Note (ERN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethos Reserve Note (ERN) teave Ametlik veebisait: https://ethos.finance Ostke ERN kohe!

Ethos Reserve Note (ERN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethos Reserve Note (ERN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 68.53K Koguvaru: $ 68.81K Ringlev varu: $ 68.81K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.901836 Praegune hind: $ 0.993945

Ethos Reserve Note (ERN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethos Reserve Note (ERN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ERN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ERN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ERN tokeni tokenoomikat, avastage ERN tokeni reaalajas hinda!

ERN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ERN võiks suunduda? Meie ERN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ERN tokeni hinna ennustust kohe!

