Mis on Ethernity Chain (ERN)

Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!

Ethernity Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethernity Chain (ERN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethernity Chain (ERN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

ERN kohalike valuutade suhtes

Ethernity Chain (ERN) tokenoomika

Ethernity Chain (ERN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethernity Chain (ERN) kohta Kui palju on Ethernity Chain (ERN) tänapäeval väärt? Reaalajas ERN hind USD on 0.785792 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ERN/USD hind? $ 0.785792 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ERN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ethernity Chain turukapitalisatsioon? ERN turukapitalisatsioon on $ 18.89M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ERN ringlev varu? ERN ringlev varu on 24.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ERN (ATH) hind? ERN saavutab ATH hinna summas 73.86 USD . Mis oli kõigi aegade ERN madalaim (ATL) hind? ERN nägi ATL hinda summas 0.706523 USD . Milline on ERN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ERN kauplemismaht on -- USD . Kas ERN sel aastal kõrgemale ka suundub? ERN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ERN hinna ennustust

