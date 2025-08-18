Ethernity Chain hind (ERN)
Ethernity Chain (ERN) reaalajas hind on $0.785792. Viimase 24 tunni jooksul ERN kaubeldud madalaim $ 0.708422 ja kõrgeim $ 0.872329 näitab aktiivset turu volatiivsust. ERNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 73.86 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.706523.
Lüliajalise tootluse osas on ERN muutunud -5.57% viimase tunni jooksul, +10.70% 24 tunni vältel -23.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ethernity Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 18.89M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ERN ringlev varu on 24.03M, mille koguvaru on 30000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.58M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ethernity Chain ja USD hinnamuutus $ +0.075967.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ethernity Chain ja USD hinnamuutus $ -0.1823505772.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ethernity Chain ja USD hinnamuutus $ -0.2802766048.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ethernity Chain ja USD hinnamuutus $ -0.9265107945595768.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.075967
|+10.70%
|30 päeva
|$ -0.1823505772
|-23.20%
|60 päeva
|$ -0.2802766048
|-35.66%
|90 päeva
|$ -0.9265107945595768
|-54.10%
Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!
Ethernity Chain (ERN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ERN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.