Mis on ERNIE ($ERNIE)

The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ERNIE ($ERNIE) allikas Ametlik veebisait

ERNIE hinna ennustus (USD)

Kui palju on ERNIE ($ERNIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ERNIE ($ERNIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ERNIE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ERNIE hinna ennustust kohe!

$ERNIE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ERNIE ($ERNIE) tokenoomika

ERNIE ($ERNIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ERNIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ERNIE ($ERNIE) kohta Kui palju on ERNIE ($ERNIE) tänapäeval väärt? Reaalajas $ERNIE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $ERNIE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $ERNIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ERNIE turukapitalisatsioon? $ERNIE turukapitalisatsioon on $ 68.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $ERNIE ringlev varu? $ERNIE ringlev varu on 839.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ERNIE (ATH) hind? $ERNIE saavutab ATH hinna summas 0.00176372 USD . Mis oli kõigi aegade $ERNIE madalaim (ATL) hind? $ERNIE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $ERNIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $ERNIE kauplemismaht on -- USD . Kas $ERNIE sel aastal kõrgemale ka suundub? $ERNIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ERNIE hinna ennustust

ERNIE ($ERNIE) Olulised valdkonna uudised