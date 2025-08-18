Rohkem infot $ERNIE

ERNIE hind ($ERNIE)

1 $ERNIE/USD reaalajas hind:

-31.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
ERNIE ($ERNIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:51:02 (UTC+8)

ERNIE ($ERNIE) hinna teave (USD)

ERNIE ($ERNIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $ERNIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ERNIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00176372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $ERNIE muutunud +2.12% viimase tunni jooksul, -31.29% 24 tunni vältel -69.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ERNIE ($ERNIE) – turuteave

ERNIE praegune turukapitalisatsioon on $ 68.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ERNIE ringlev varu on 839.29M, mille koguvaru on 839291385.8550777. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 68.09K.

ERNIE ($ERNIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ERNIE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ERNIE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ERNIE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ERNIE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-31.29%
30 päeva$ 0-89.03%
60 päeva$ 0+75.88%
90 päeva$ 0--

Mis on ERNIE ($ERNIE)

The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Ametlik veebisait

ERNIE hinna ennustus (USD)

Kui palju on ERNIE ($ERNIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ERNIE ($ERNIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ERNIE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ERNIE hinna ennustust kohe!

$ERNIE kohalike valuutade suhtes

ERNIE ($ERNIE) tokenoomika

ERNIE ($ERNIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ERNIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ERNIE ($ERNIE) kohta

Kui palju on ERNIE ($ERNIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ERNIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ERNIE/USD hind?
Praegune hind $ERNIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ERNIE turukapitalisatsioon?
$ERNIE turukapitalisatsioon on $ 68.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ERNIE ringlev varu?
$ERNIE ringlev varu on 839.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ERNIE (ATH) hind?
$ERNIE saavutab ATH hinna summas 0.00176372 USD.
Mis oli kõigi aegade $ERNIE madalaim (ATL) hind?
$ERNIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $ERNIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ERNIE kauplemismaht on -- USD.
Kas $ERNIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ERNIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ERNIE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:51:02 (UTC+8)

ERNIE ($ERNIE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

