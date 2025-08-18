Mis on Empyreal (EMP)

Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Empyreal (EMP) kohta Kui palju on Empyreal (EMP) tänapäeval väärt? Reaalajas EMP hind USD on 104.53 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EMP/USD hind? $ 104.53 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EMP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Empyreal turukapitalisatsioon? EMP turukapitalisatsioon on $ 31.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EMP ringlev varu? EMP ringlev varu on 300.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMP (ATH) hind? EMP saavutab ATH hinna summas 495.39 USD . Mis oli kõigi aegade EMP madalaim (ATL) hind? EMP nägi ATL hinda summas 12.26 USD . Milline on EMP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EMP kauplemismaht on -- USD . Kas EMP sel aastal kõrgemale ka suundub? EMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMP hinna ennustust

