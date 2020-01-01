Empyreal (EMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Empyreal (EMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Empyreal (EMP) teave Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token. Ametlik veebisait: https://empyrealsdk.com/ Valge raamat: https://empyrealsdk.com/whitepaper Ostke EMP kohe!

Empyreal (EMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Empyreal (EMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.01M $ 30.01M $ 30.01M Koguvaru: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Ringlev varu: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.01M $ 30.01M $ 30.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 495.39 $ 495.39 $ 495.39 Kõigi aegade madalaim: $ 12.26 $ 12.26 $ 12.26 Praegune hind: $ 100.02 $ 100.02 $ 100.02 Lisateave Empyreal (EMP) hinna kohta

Empyreal (EMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Empyreal (EMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMP tokeni tokenoomikat, avastage EMP tokeni reaalajas hinda!

EMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMP võiks suunduda? Meie EMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EMP tokeni hinna ennustust kohe!

