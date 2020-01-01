ELVIS (ELVIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ELVIS (ELVIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ELVIS (ELVIS) teave Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project. Ametlik veebisait: https://www.elvisape.com Ostke ELVIS kohe!

ELVIS (ELVIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ELVIS (ELVIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 887.21K $ 887.21K $ 887.21K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 890.30K $ 890.30K $ 890.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00089029 $ 0.00089029 $ 0.00089029 Lisateave ELVIS (ELVIS) hinna kohta

ELVIS (ELVIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ELVIS (ELVIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELVIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELVIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELVIS tokeni tokenoomikat, avastage ELVIS tokeni reaalajas hinda!

ELVIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELVIS võiks suunduda? Meie ELVIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELVIS tokeni hinna ennustust kohe!

