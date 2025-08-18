Mis on ELVIS (ELVIS)

Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ELVIS (ELVIS) allikas Ametlik veebisait

ELVIS hinna ennustus (USD)

Kui palju on ELVIS (ELVIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELVIS (ELVIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELVIS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ELVIS hinna ennustust kohe!

ELVIS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ELVIS (ELVIS) tokenoomika

ELVIS (ELVIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELVIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ELVIS (ELVIS) kohta Kui palju on ELVIS (ELVIS) tänapäeval väärt? Reaalajas ELVIS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ELVIS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ELVIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ELVIS turukapitalisatsioon? ELVIS turukapitalisatsioon on $ 862.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ELVIS ringlev varu? ELVIS ringlev varu on 996.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELVIS (ATH) hind? ELVIS saavutab ATH hinna summas 0.00271165 USD . Mis oli kõigi aegade ELVIS madalaim (ATL) hind? ELVIS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ELVIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ELVIS kauplemismaht on -- USD . Kas ELVIS sel aastal kõrgemale ka suundub? ELVIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELVIS hinna ennustust

ELVIS (ELVIS) Olulised valdkonna uudised