Element 280 hind (ELMNT)

1 ELMNT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Element 280 (ELMNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:01:41 (UTC+8)

Element 280 (ELMNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

--

+9.76%

+9.76%

Element 280 (ELMNT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ELMNT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELMNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ELMNT muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Element 280 (ELMNT) – turuteave

$ 191.01K
$ 191.01K$ 191.01K

--
----

$ 191.01K
$ 191.01K$ 191.01K

3.28T
3.28T 3.28T

3,279,579,848,483.852
3,279,579,848,483.852 3,279,579,848,483.852

Element 280 praegune turukapitalisatsioon on $ 191.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELMNT ringlev varu on 3.28T, mille koguvaru on 3279579848483.852. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 191.01K.

Element 280 (ELMNT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Element 280 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Element 280 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Element 280 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Element 280 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-32.81%
60 päeva$ 0+4.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Element 280 (ELMNT)

Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Element 280 (ELMNT) allikas

Element 280 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Element 280 (ELMNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Element 280 (ELMNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Element 280 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Element 280 hinna ennustust kohe!

ELMNT kohalike valuutade suhtes

Element 280 (ELMNT) tokenoomika

Element 280 (ELMNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELMNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Element 280 (ELMNT) kohta

Kui palju on Element 280 (ELMNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELMNT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELMNT/USD hind?
Praegune hind ELMNT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Element 280 turukapitalisatsioon?
ELMNT turukapitalisatsioon on $ 191.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELMNT ringlev varu?
ELMNT ringlev varu on 3.28T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELMNT (ATH) hind?
ELMNT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ELMNT madalaim (ATL) hind?
ELMNT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ELMNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELMNT kauplemismaht on -- USD.
Kas ELMNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELMNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELMNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:01:41 (UTC+8)

