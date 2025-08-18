Mis on Element 280 (ELMNT)

Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem. Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).

Üksuse Element 280 (ELMNT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Milline on praegune ELMNT/USD hind? $ 0 . Milline on Element 280 turukapitalisatsioon? ELMNT turukapitalisatsioon on $ 191.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on ELMNT ringlev varu? ELMNT ringlev varu on 3.28T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELMNT (ATH) hind? ELMNT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ELMNT madalaim (ATL) hind? ELMNT nägi ATL hinda summas 0 USD .

