Donut hind (DONUT)

1 DONUT/USD reaalajas hind:

$0.00439691
-2.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Donut (DONUT) reaalajas hinnagraafik
Donut (DONUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00435029
24 h madal
$ 0.0045846
24 h kõrge

$ 0.00435029
$ 0.0045846
$ 0.093022
$ 0
+0.58%

-2.45%

-6.44%

-6.44%

Donut (DONUT) reaalajas hind on $0.00439541. Viimase 24 tunni jooksul DONUT kaubeldud madalaim $ 0.00435029 ja kõrgeim $ 0.0045846 näitab aktiivset turu volatiivsust. DONUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.093022 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DONUT muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -2.45% 24 tunni vältel -6.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Donut (DONUT) – turuteave

$ 916.10K
--
$ 999.22K
208.39M
227,302,502.5553736
Donut praegune turukapitalisatsioon on $ 916.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DONUT ringlev varu on 208.39M, mille koguvaru on 227302502.5553736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 999.22K.

Donut (DONUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Donut ja USD hinnamuutus $ -0.000110704789156879.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Donut ja USD hinnamuutus $ -0.0014504738.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Donut ja USD hinnamuutus $ -0.0005847688.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Donut ja USD hinnamuutus $ -0.001041535502813876.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000110704789156879-2.45%
30 päeva$ -0.0014504738-32.99%
60 päeva$ -0.0005847688-13.30%
90 päeva$ -0.001041535502813876-19.15%

Mis on Donut (DONUT)

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Donut (DONUT) allikas

Ametlik veebisait

Donut hinna ennustus (USD)

Kui palju on Donut (DONUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Donut (DONUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Donut nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Donut hinna ennustust kohe!

DONUT kohalike valuutade suhtes

Donut (DONUT) tokenoomika

Donut (DONUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DONUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Donut (DONUT) kohta

Kui palju on Donut (DONUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DONUT hind USD on 0.00439541 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DONUT/USD hind?
Praegune hind DONUT/USD on $ 0.00439541. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Donut turukapitalisatsioon?
DONUT turukapitalisatsioon on $ 916.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DONUT ringlev varu?
DONUT ringlev varu on 208.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DONUT (ATH) hind?
DONUT saavutab ATH hinna summas 0.093022 USD.
Mis oli kõigi aegade DONUT madalaim (ATL) hind?
DONUT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DONUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DONUT kauplemismaht on -- USD.
Kas DONUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DONUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DONUT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.