Mis on Donut (DONUT)

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

Üksuse Donut (DONUT) allikas Ametlik veebisait

Donut hinna ennustus (USD)

Kui palju on Donut (DONUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Donut (DONUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

DONUT kohalike valuutade suhtes

Donut (DONUT) tokenoomika

Donut (DONUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DONUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Donut (DONUT) kohta Kui palju on Donut (DONUT) tänapäeval väärt? Reaalajas DONUT hind USD on 0.00439541 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DONUT/USD hind? $ 0.00439541 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DONUT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Donut turukapitalisatsioon? DONUT turukapitalisatsioon on $ 916.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DONUT ringlev varu? DONUT ringlev varu on 208.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DONUT (ATH) hind? DONUT saavutab ATH hinna summas 0.093022 USD . Mis oli kõigi aegade DONUT madalaim (ATL) hind? DONUT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DONUT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DONUT kauplemismaht on -- USD . Kas DONUT sel aastal kõrgemale ka suundub? DONUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DONUT hinna ennustust

Donut (DONUT) Olulised valdkonna uudised