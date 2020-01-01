Donut (DONUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Donut (DONUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Donut (DONUT) teave Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems. Ametlik veebisait: https://donut-dashboard.com

Donut (DONUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Donut (DONUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 851.32K $ 851.32K $ 851.32K Koguvaru: $ 227.30M $ 227.30M $ 227.30M Ringlev varu: $ 208.39M $ 208.39M $ 208.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 928.56K $ 928.56K $ 928.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.093022 $ 0.093022 $ 0.093022 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00408991 $ 0.00408991 $ 0.00408991 Lisateave Donut (DONUT) hinna kohta

Donut (DONUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Donut (DONUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DONUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DONUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DONUT tokeni tokenoomikat, avastage DONUT tokeni reaalajas hinda!

DONUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DONUT võiks suunduda? Meie DONUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

