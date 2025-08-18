Rohkem infot DJED

Djed logo

Djed hind (DJED)

1 DJED/USD reaalajas hind:

$0.988375
-2.70%1D
USD
Djed (DJED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:17:41 (UTC+8)

Djed (DJED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.985069
24 h madal
$ 1.024
24 h kõrge

$ 0.985069
$ 1.024
$ 1.28
$ 0.725782
+0.34%

-2.41%

-1.91%

-1.91%

Djed (DJED) reaalajas hind on $0.988417. Viimase 24 tunni jooksul DJED kaubeldud madalaim $ 0.985069 ja kõrgeim $ 1.024 näitab aktiivset turu volatiivsust. DJEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.28 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.725782.

Lüliajalise tootluse osas on DJED muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -2.41% 24 tunni vältel -1.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Djed (DJED) – turuteave

$ 3.97M
--
$ 3.97M
4.02M
4,019,107.3
Djed praegune turukapitalisatsioon on $ 3.97M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DJED ringlev varu on 4.02M, mille koguvaru on 4019107.3. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.97M.

Djed (DJED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Djed ja USD hinnamuutus $ -0.0244876552047134.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Djed ja USD hinnamuutus $ -0.0220432805.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Djed ja USD hinnamuutus $ +0.0002949436.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Djed ja USD hinnamuutus $ -0.0069065342972065.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0244876552047134-2.41%
30 päeva$ -0.0220432805-2.23%
60 päeva$ +0.0002949436+0.03%
90 päeva$ -0.0069065342972065-0.69%

Mis on Djed (DJED)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Djed (DJED) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Djed hinna ennustus (USD)

Kui palju on Djed (DJED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Djed (DJED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Djed nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Djed hinna ennustust kohe!

DJED kohalike valuutade suhtes

Djed (DJED) tokenoomika

Djed (DJED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DJED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Djed (DJED) kohta

Kui palju on Djed (DJED) tänapäeval väärt?
Reaalajas DJED hind USD on 0.988417 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DJED/USD hind?
Praegune hind DJED/USD on $ 0.988417. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Djed turukapitalisatsioon?
DJED turukapitalisatsioon on $ 3.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DJED ringlev varu?
DJED ringlev varu on 4.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DJED (ATH) hind?
DJED saavutab ATH hinna summas 1.28 USD.
Mis oli kõigi aegade DJED madalaim (ATL) hind?
DJED nägi ATL hinda summas 0.725782 USD.
Milline on DJED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DJED kauplemismaht on -- USD.
Kas DJED sel aastal kõrgemale ka suundub?
DJED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DJED hinna ennustust.
Djed (DJED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

