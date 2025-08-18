Mis on Djed (DJED)

Üksuse Djed (DJED) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Djed hinna ennustus (USD)

Kui palju on Djed (DJED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Djed (DJED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Djed nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DJED kohalike valuutade suhtes

Djed (DJED) tokenoomika

Djed (DJED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DJED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Djed (DJED) kohta Kui palju on Djed (DJED) tänapäeval väärt? Reaalajas DJED hind USD on 0.988417 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DJED/USD hind? $ 0.988417 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DJED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Djed turukapitalisatsioon? DJED turukapitalisatsioon on $ 3.97M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DJED ringlev varu? DJED ringlev varu on 4.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DJED (ATH) hind? DJED saavutab ATH hinna summas 1.28 USD . Mis oli kõigi aegade DJED madalaim (ATL) hind? DJED nägi ATL hinda summas 0.725782 USD . Milline on DJED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DJED kauplemismaht on -- USD . Kas DJED sel aastal kõrgemale ka suundub? DJED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DJED hinna ennustust

Djed (DJED) Olulised valdkonna uudised